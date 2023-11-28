ХАМАС повернув Червоному Хресту ще одну партію заручників

Цього разу було передано 12 людей.

Ізраїльські військові підтвердили, що терористи ХАМАС передали Червоному Хресту звільнених заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Згідно з інформацією, отриманою від Червоного Хреста, 12 заручників – у тому числі десятеро ізраїльтян і двоє іноземних громадян – прямують до території Ізраїлю”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше терористи ХАМАС відпустили 11 заручників. Вони зможуть зустрітися зі своїми близькими після медичного огляду в лікарнях. Відомо, що серед звільнених – трирічні близнюки.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль і ХАМАС погодилися продовжити чотириденне гуманітарне припинення вогню ще на два дні.