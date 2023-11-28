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ХАМАС повернув Червоному Хресту ще одну партію заручників

Цього разу було передано 12 людей.

ХАМАС повернув Червоному Хресту ще одну партію заручників
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські військові підтвердили, що терористи ХАМАС передали Червоному Хресту звільнених заручників.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Згідно з інформацією, отриманою від Червоного Хреста, 12 заручників – у тому числі десятеро ізраїльтян і двоє іноземних громадян – прямують до території Ізраїлю”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше терористи ХАМАС відпустили 11 заручників. Вони зможуть зустрітися зі своїми близькими після медичного огляду в лікарнях. Відомо, що серед звільнених – трирічні близнюки.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль і ХАМАС погодилися продовжити чотириденне гуманітарне припинення вогню ще на два дні.

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