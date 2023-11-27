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ХАМАС звільнив іще 11 заручників. Серед них – трирічні близнюки

Ізраїль в обмін на це мав випустити 33 палестинця: трьох жінок і 30 дітей. 

ХАМАС звільнив іще 11 заручників. Серед них – трирічні близнюки
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сьогодні терористи ХАМАС відпустили 11 заручників. Вони зможуть зустрітися зі своїми близькими після медичного огляду в лікарнях, повідомив речник ЦАХАЛ Деніел Хагарі. Відомо, що серед звільнених – трирічні близнюки, повідомили в BBC. 

Катар – посередник у процесі звільнення заручників, сьогодні повідомив, що Ізраїль випустить 33 палестинця (троє жінок і 30 дітей) в обмін на 11 заручників ХАМАС. Серед заручників терористів, яких мали випустити – громадяни Німеччини, Франції та Аргентини, піше The Guardian

За даними речника з питань національної безпеки в Білому домі Джона Кірбі, серед утримуваних заручників все ще є американці, але їхня точна кількість невідома.

"Може бути сім, може залишитися вісім або дев’ять, точної цифри ми не маємо. Але ми будемо. Ми вважаємо, що більшість із тих, хто залишився і, як ми вважаємо, у заручниках, це чоловіки. І зараз ХАМАС готовий звільнити лише жінок і дітей. Тож може пройти деякий час, перш ніж ми почнемо бачити прогрес щодо інших заручників", – сказав він CNN.

Нагадаємо, що Ізраїль і ХАМАС погодилися продовжити чотириденне гуманітарне припинення вогню ще на два дні. 

24 листопада відбувся перший обмін заручників та в’язнів. В результаті першого обміну в Ізраїль повернулись 24 заручники. В свою чергу, 39 палестинських жінок і підлітків були звільнені з ізраїльських в'язниць.

Ізраїль і ХАМАС домовилися про гуманітарне припинення вогню для звільнення заручників та доставки допомоги до Гази. Поки що відпускають лише жінок і дітей.

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