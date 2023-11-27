Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Демобілізація та призов по-новому: які зміни готують у Верховній Раді
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Війна може вийти за межі сходу та півдня, Україна будує оборонні споруди, − Наєв
Казус Арахамії
Казус Арахамії
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
Одещина перетворилася в ”Антарктиду”: рух транспорту паралізовано (фото)
«Наполеон»: не торт
«Наполеон»: не торт
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
1:0 на користь робінії. Або чому вже зараз слід перейнятися, як інвазійні рослини змінюють нашу природу
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
Керівники “Слуг” і колишня ОПЗЖ просять Стефанчука відправити “закон про заборону УПЦ МП” до Венеційської комісії. (ПРІЗВИЩА)
ГоловнаСвіт

Новий спікер Палати представників сказав, що Україна – пріоритет: "Не дозволимо Путіну марширувати Європою"

Конгрес сьогодні повертається до роботи після вихідних Дня подяки.

Новий спікер Палати представників сказав, що Україна – пріоритет: "Не дозволимо Путіну марширувати Європою"
Майк Джонсон
Фото: скріншот

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав Україну одним із пріоритетів у найближчій роботі Конгресу.

Відповідну заяву він зробив сьогодні, перед поверненням до роботи. Відео опубліковано в X групою "Республіканці для України".

"Україна – інший пріоритет. Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати по Європі", – сказав він.

Посол України в США Оксана Маркарова додала, що Джонсон сказав про підтримку України більшістю конгресменів. Водночас, поруч з допомогою Україні, більшість конгресменів підтримує зміни до міграційної політики. 

Наразі, за словами Джонсона, відбувається багато дискусій, до яких також залучені сенатори, однак він “впевнений і оптимістичний” щодо шансів обох пакетів міжнародної допомоги бути прийнятими до початку Різдвяних свят. 

Нагадаємо, що Білий дім запросив близько 4 мільярдів доларів екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та збільшення ресурсів на кордоні. Спікеру Палати представників Майку Джонсону доведеться долати негативну реакцію з боку радикальних консерваторів, які відкрито висловлюються проти допомоги Києву.

Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер вважає, що Конгресу буде важко ухвалити додаткову допомогу для України до кінця 2023. 

При цьому Держдепартамент "оптимістично налаштований" стосовно нової допомоги Україні та Ізраїлю. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies