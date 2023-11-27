Новий спікер Палати представників сказав, що Україна – пріоритет: "Не дозволимо Путіну марширувати Європою"

Конгрес сьогодні повертається до роботи після вихідних Дня подяки.

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон назвав Україну одним із пріоритетів у найближчій роботі Конгресу.

Відповідну заяву він зробив сьогодні, перед поверненням до роботи. Відео опубліковано в X групою "Республіканці для України".

"Україна – інший пріоритет. Ми не можемо дозволити Володимиру Путіну марширувати по Європі", – сказав він.

Посол України в США Оксана Маркарова додала, що Джонсон сказав про підтримку України більшістю конгресменів. Водночас, поруч з допомогою Україні, більшість конгресменів підтримує зміни до міграційної політики.

Наразі, за словами Джонсона, відбувається багато дискусій, до яких також залучені сенатори, однак він “впевнений і оптимістичний” щодо шансів обох пакетів міжнародної допомоги бути прийнятими до початку Різдвяних свят.

Speaker Mike Johnson: “Ukraine is another priority...We can’t allow Vladimir Putin to march through Europe.” pic.twitter.com/wI8eeDtZZi — Republicans for Ukraine (@GOP4Ukraine) November 27, 2023

Нагадаємо, що Білий дім запросив близько 4 мільярдів доларів екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та збільшення ресурсів на кордоні. Спікеру Палати представників Майку Джонсону доведеться долати негативну реакцію з боку радикальних консерваторів, які відкрито висловлюються проти допомоги Києву.

Голова Комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер вважає, що Конгресу буде важко ухвалити додаткову допомогу для України до кінця 2023.

При цьому Держдепартамент "оптимістично налаштований" стосовно нової допомоги Україні та Ізраїлю.