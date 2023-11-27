Фінська компанія експортувала до Росії запчастини для вантажівок на мільйони євро

Фінська компанія HD-Parts з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну експортувала до РФ запчастини для шведських вантажівок Volvo і Scania на мільйони євро. Про це йдеться в розслідуванні Yle.

За інформацією фінського мовника, керівництво компанії HD-Parts категорично заперечує порушення санкційних правил.

Засновник і голова правління HD-Parts Лассе Ліндквіст заявив, що митниця перевіряла і схвалювала кожне відправлення в Росію. Він запевнив, що у нього є всі необхідні документи.

У виданні додали, що митниця не стала коментувати випадок HD-Parts, проте уточнила, що проводять перевірки, коли в експортній декларації вказано продукцію, яка може потрапляти під санкції.

"Редакція ознайомилася з переліком запчастин, які надходили в сусідню країну від HD-Parts, а також порівняла їх зі списком санкційних товарів. Найменування партій HD-Parts багато в чому відповідають товарам, що заборонені для ввезення в РФ. Це підтвердив і експерт із санкцій Ерленд Бйордведт, який на прохання Yle також проаналізував поставки фірми з Вантаа", – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними російської митниці, з Фінляндії в Росію вивозили й вантажівки. Зокрема, за час війни в Росії опинилося близько десятка вживаних вантажівок Scania і Volvo, а також напівпричепів інших марок. Ними володіла компанія Idän Liikenteenvälittys IL з Лаппеенранта. Вартість поставок становила сотні тисяч євро.

Нагадаємо, деякі держави ЄС хочуть пом'якшити пропозиції Євросоюзу щодо боротьби з обходом санкцій проти Росії. Експортери будуть зобов'язані інформувати владу про будь-які порушення з боку компаній третіх країн.