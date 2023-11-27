Нетаньягу назвав умову продвоження паузи у війні з ХАМАСом

Тиск на Ізраїль щодо продовження чотириденної паузи у війні з ХАМАСом посилюється. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу назвав умову для цього, пише Bloomberg.

Президент США Джо Байден заявив, що підтримує продовження режиму припинення вогню, який має завершитися у вівторок вранці та є частиною угоди щодо звільнення заручників, утримуваних терористами у Газі. Зупинка бойових дій “критично необхідна”, щоб на територію потрапила додаткова допомога та звільнилося більше полонених.

“Ця угода дає результати, які рятують життя. Ця угода напрацьована так, що її можна продовжити, щоб далі отримувати результати. Це моя ціль. Це наша мета: зберегти цю паузу й на завтра”, − заявив американський лідер журналістам.

Нетаньягу у розмові з Байденом у неділю заявив, що продовження паузи можливе за умови, що кожен додатковий день перемир’я передбачає звільнення ще 10 заручників. Водночас, за його словами, Ізраїль не змінить своєї мети спроби знищити ХАМАС.

Зі свого боку у ХАМАСі кажуть про підтримку довшої паузи, не уточнюючи чи це означає звільнення з полону більшої кількості заручників.

Нагадаємо, тимчасове призупинення вогню розпочалася в п'ятницю вранці після інтенсивних переговорів за посередництва Катару за допомогою Єгипту та США. ХАМАС та Ізраїль домовилися, що бойовики звільнять 50 заручників у обмін на звільнення урядом Ізраїлю 150 ув’язнених палестинців.

Пауза триває досі, і в неділю ХАМАС відпустив ще 17 осіб, зокрема чотирирічну дівчинку подвійного громадянства США та Ізраїлю, батьки якої терористи вбили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.