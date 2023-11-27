Москва активувала свою шпигунську мережу в Україні, – Данілов (уточнено)

Москва протягом попередніх двох місяців активувала сплячу шпигунську мережу в Україні. Таким чином президент РФ намагається дестабілізувати суспільство, заявив для The Times секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, сплячі російські агенти, закріплені у державних установах отримали наказ підривати єдність країни. Данілов вважає, що вони розуміють, що не можуть виграти військовим шляхом, тому спроби внутрішньої дестабілізації стали пріоритетом.

Уточнення: The Times навели слова Данілова про те, що він говорив про активізацію зрадників у СБУ. Однак Данілов пояснив УП, що "Times" неправильно зрозумів його, а СБУ "активно працює по шпигунах".

Пресслужба РНБО також опублікувала наступну заяву:

"Служба безпеки України – одна з головних безпекових структур держави, яка здійснює величезний внесок у протистояння російській агресії, реалізує ефективні операції і нейтралізує російські впливи. Діяльність СБУ викликає велике занепокоєння і знаходиться в центрі ворожої уваги.

Усвідомлюючи рівень загроз, керівництвом Служби здійснена і робиться значна робота щодо очищення організації. Ця робота триває постійно. Позитивні якісні зрушення, які відбулися, відмічають наші партнери і дають їм високу оцінку. Служба перейшла на якісно новий рівень своєї роботи, що повною мірою відповідає вимогам часу.

Водночас ми маємо пам’ятати, що безпековий сектор завжди буде перебувати в зоні інтересу рф, а у своїй діяльності ми маємо враховувати негативний досвід та ефективні механізми локалізації загроз, які виникають.".

За словами Данілова для The Times, росіяни хочуть використати "так звану напруженість" між президентом Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, щоб вбити клин між політичними та військовими лідерами. Він стверджує, що ворог також намагався розпалювати антидержавні настрої серед населення.

Зокрема, російські агенти нібито націлилися на жінок-родичів українських військових та військовополонених, а також прагнули поширити антивоєнні мітинги (як відомо, в декількох містах України відбулися мітинги родичів військовослужбовців, які закликали врегулювати питання демобілізації – LB).

Росія активізувала своїх шпигунів після мізерних територіальних здобутків, яких вона досягла на східному фронті під час літнього та осіннього наступу. Данілов сказав, що Путін відчайдушно прагне досягти відчутного успіху у війні до березня 2024, коли в Росії мають відбутися президентські вибори.

Данілов зазначив: "Ми зробили велику помилку в 1991 році, коли не закрили КДБ, а просто змінили його назву на СБУ, а метастази КДБ залишилися".

Він додав, що коли Віктор Янукович був президентом України з 2010 по 2014 рік, СБУ була сильно інфільтрована оперативниками з російської ФСБ.

"На жаль, ми визнаємо, що не змогли очистити всі системи безпеки. Тому, звичайно, там є зрадники", – сказав він, нагадавши про колишнього керівника кримського управління СБУ Олега Кулініча, звинувачуваного в державній зраді.

Згодом у пресслужбі СБУ зазначили, що протидія спробам ворожих спецслужб налагодити свої агентурні мережі та дестабілізувати ситуацію в Україні є одним із ключових напрямків діяльності СБУ.

"Ми фіксуємо такі прояви та системно й ефективно нейтралізуємо діяльність тих, хто має намір шкодити державній безпеці. Так, протягом 2022-2023 років Служба безпеки викрила понад 2 тисячі зрадників і встановила понад 300 агентів іноземних спецслужб. Серед викритих у тому числі – народні депутати Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Пономарьов, Олександр Дубінський, ексочільник Головного управління СБУ в Криму Олег Кулініч та інші. Такі результати, зокрема, стали наслідком того, що СБУ посилила напрям контррозвідувальної діяльності, змінила кадрові підходи до своєї роботи та пройшла шлях внутрішнього очищення", – повідомили в СБУ.

Служба безпеки України заявила, що нейтралізує будь-які спроби російських ФСБ та ГРУ використовувати свій агентурний потенціал в умовах війни, і робить усе можливе, щоб ворожі мережі були повністю викорінені.

"Наголошуємо: окремі акценти, озвучені сьогодні у ЗМІ, щодо активізації мережі шпигунів всередині української спецслужби, не відповідають дійсності і є проявом некоректної інтерпретації слів очільника РНБО", – додали в повідомленні.

Як відомо, станом на квітень 2023 у СБУ говорили, що виявили дев'ятьох ймовірних зрадників серед своїх співпробітників, а в інших органах – ще близько 300.

Секретар РНБО нещодавно здійснив другий закордонний візит за час повномасштабного вторгнення – до Лондона. Там він зустрічався з різними представниками служби безпеки та військовими, включно з адміралом сером Ентоні Радакіним, начальником штабу оборони.

"Ми обговорювали, як ми збираємося виграти цю війну", – сказав він.

Нагадаємо, і Данілов, і керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко майже синхронно заявили про те, що Росія прагне дестабілізувати суспільство України шляхом протестів або ж виборів.

"Росіянам байдуже хто прийде до влади після чинного керівництва. Вони переконані, що хто б це не був, він не зможе опанувати ситуацію, а Україна порине у хаос. Зрештою Захід не лише призупинить допомогу, але й вийде до Росії з пропозиціями про термінові переговори та призупинення війни", – написав голова зовнішньої розвідки.

А Данілов вважає, що росіяни через агентурні канали та різних "корисних ідіотів" Путіна проводять інформаційну кампанію штучного створення і демонстрації начебто наявного конфлікту у вищому військово-політичному керівництві країни.

Всі ці заходи в комплексі мають створити критично негативний суспільний фон. Данілов вважає, що за такого плану громадянське протистояння – найбільш бажаний сценарій для кремля, "але й вибори також згодяться".