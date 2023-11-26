Ізраїль отримав списки заручників, яких ХАМАС звільнить сьогодні

Ізраїльська влада отримала список третьої групи заручників, яких буде звільнено в неділю, і повідомила їхні родини, – повідомляє The Times of Israel.

Це буде третій день чотириденного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ізраїль отримав список заручників, яких мають намір звільнити в неділю. Канцелярія прем'єр-міністра повідомляє, що Ізраїль повідомив родини, чиї близькі занесені до списку, переданого Катаром, який виступає посередником між Ізраїлем і ХАМАС", – пише видання.

Нагадаємо, ЦАХАЛ підтвердив про 17 звільнених заручників, які перетнули територію Ізраїлю пізно ввечері 25 листопада в межах угоди про тимчасове перемир’я.