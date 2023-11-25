Китай заявив, що американський бойовий корабель без дозволу увійшов у територіальні води республіки

Китайські військові залучили військово-морські та військово-повітряні сили для відстеження, спостереження та попередження судна.

Китай заявив, що американський військово-морський есмінець USS Hopper увійшов до територіальних вод республіки без схвалення китайського уряду, передає Reuters.

Китайські військові залучили свої військово-морські та військово-повітряні сили для "відстеження, спостереження та попередження" судна.

Китайська сторона заявила, що Сполучені Штати є "творцем загроз безпеці" в Південно-Китайському морі». Ці звинувачення з'явилися після того, як Пекін звинуватив Філіппіни в залученні "іноземних сил"» для патрулювання Південно-Китайського моря, маючи на увазі спільне патрулювання філіппінських та американських сил.

Нагадаємо, цього місяця президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзиньпін провели понад чотиригодинні переговори. Йшлося про Україну, Ізраїль, Тайвань і відновлення зв'язків між обома державами.