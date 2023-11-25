Через західні санкції РФ втратила 76 пасажирських літаків

США та ЄС заборонили постачати до країни-агресорки літаки та комплектуючі.

Через санкції США та Євросоюзу РФ втратила 76 пасажирських літаків. Через обмеження до Росії заборонили постачати літками та комплектуючі, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здані в лізинг. Про це заявив міністр транспорту РФ Віталій Савельєв, — пише російський Комерсант.

Відомо, що санкції щодо російської авіагалузі було введено після початку вторгнення РФ в Україну.

«Нас несподівано застали зненацька рішеннями забрати літаки. Загалом ми втратили 76 пасажирських суден», — сказав Савельєв.

Крім того, у рамках санкцій США та Європейський Союз заборонили постачати до РФ літаки та комплектуючі, а також зобов’язали лізингодавців повернути літаки, які вже здані в лізинг. За даними Bloomberg, їх число становило до 40% російського флоту.

Через це іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

Станом на 16 листопада, найбільша лізингова компанія РФ відмовилася від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe.

Більшість цих лайнерів експлуатують авіакомпанії Аерофлот та Росія, а також S7, Аврора та Ямал.

Нагадаємо, воєнна розвідка отримала доступ до закритих документів «росавіації». За інформацією розвідки, цивільна авіація агресора на межі колапсу через санкції.