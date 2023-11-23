Воєнна розвідка отримала доступ до закритих документів "росавіації": цивільна авіація агресора – на межі колапсу через санкції

Цього року літати росіянам стало втричі небезпечніше, ніж торік.

Воєнна розвідка України провела успішну складну кібероперацію і отримала доступ до закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ – "росавіації", яке відповідає за безпеку польотів і фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Документи, отримані внаслідок зламу, є переліком щодобових звітів у масштабах всієї Росії за понад півторарічний період. Згідно з отриманими даними, цивільна російська авіація перебуває на межі колапсу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зокрема, за січень 2023 в цивільній авіації РФ було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак “сухой superjet” – 34 проблемні випадки.

За перших 9 місяців 2023 в РФ задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в РФ зросло втричі.

Фото: Головне управління розвідки в Telegram

Фото: Головне управління розвідки в Telegram

Фото: Головне управління розвідки в Telegram

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

РФ має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Через брак потужностей та спеціалістів Москва намагається переорієнтувати обслуговування літаків на Іран, де відповідні роботи здійснюють без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. І якщо на той час лише до 10% із них пройшли через несертифікований ремонт із застосуванням неавтентичних запчастин, то нині через такий "сервіс" прогнали вже майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого авіаканібалізму, коли одні літаки розбирають для ремонту інших. Згідно з оцінкою наявних даних до середини 2023 росіяни пустили на "донорство" понад 35% повітряних суден.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі, але через санкції їхнє постачання припинене.

Лише впродовж січня 2023 року серед 220 наявних у РФ суден “Airbus” зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у в дев'яти літаках, які використовує "аерофлот", зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків “Boeing”, які використовуються у РФ, зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський “Embraer”, а їх росіян мають 21.

У ГУР нагадали, що ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

Воєнна розвідка додала що "аналіз характеру авіаційних інцидентів з отриманих документів вказує, що низка відмов, особливо пов’язаних з двигунами, шасі і механізацією крил, має системний характер. Тенденція свідчить – сфера цивільної авіації на росії перебуває у зоні серйозної турбулентності з високим ризиком зірватись у круте піке".

Це – прямий наслідок санкцій, найбільш болючими з яких для держави агресора росії виявились:

заборона на постачання повітряних суден і запчастин до них

повна відмова в технічному обслуговуванні і наданні послуг

відмова в оновленні програмного забезпечення

затримання російських повітряних суден за кордоном

обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.

РФ, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією.

Нагадаємо, що санкції на продаж Росії літаків та запчастин до них були застосовані ще в перші дні повномасштабного вторгнення до України.

Відтоді повідомлення про аварії з російською авіацією з'являються все частіше і частіше. Зокрема, у вересні в поле аварійно сів літак "уральських авіаліній" з 170 пасажирами.

За даними російських журналістів, Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через Європу.