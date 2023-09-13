Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через “недружню” Європу, - розслідування

За рік війни в Росію ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus на понад 188 млн доларів.

Росія купує підсанкційні деталі для літаків через Китай, Туреччину, ОАЕ і навіть через “недружню” Європу.

Про це йдеться у розслідуванні “Важных историй”.

Видання проаналізувало митні дані і з'ясувало, що з березня 2022-го по березень 2023 року в країну ввезли оригінальних запчастин для Boeing і Airbus не менше ніж на 18 млрд рублів (понад 188 млн доларів).

Лідирують Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ, понад 9 млрд рублів або 94 млн доларів), Китай (5 млрд або 52 млн доларів) і Туреччина (2 млрд або майже 21 млн доларів).

Чемпіон - дубайська компанія Ats Heavy Equipment & Machinery. За рік із невеликим вона зробила понад 700 поставок до Росії на 3,9 млрд рублів (майже 41 млн доларв). В основному запчастини для Boeing та Airbus дісталися групі «Аерофлот», до якої крім власне «Аерофлоту» входять компанії «Росія» та «Перемога».

ТОП-10 закордонних продавців

Серед інших постачальників - молдавська Max Jet Service, яка з початку війни відправила до Росії авіазапчастини на 0,5 млрд рублів (5,2 млн доларів), у тому числі для Boeing та Airbus.

Більш того, постачальники підсанкційних авіадеталей є навіть у «недружній» Європі — до послуг посередники з пострадянських країн, які оформлять на себе замовлення, яке потрапить до Росії.

Так, судячи з митних даних, російська авіакомпанія "Ай флай" купувала авіадеталі у литовської Right Direction Aero - запчастини європейських та американських виробників, у тому числі для Boeing, більш ніж на 145 млн рублів (1,5 млн доларів). Деталі найрізноманітніші — від датчиків температури до чаші унітазу, гвинтів та гайок.

Крім того, компанія Apram Aerospace із Чехії постачала авіазапчастини «Ай флай» та іншим російським компаніям і до, і під час війни.

ТОП-10 російських покупців

Зазначимо, що нещодавно у Росії здійснив аварійну посадку в полі літак із 170 пасажирами на борту. Попередня причина - відмова гідросистеми.

Нагадаємо, що Росія через санкції змушена ремонтувати свої літаки в Ірані. Також раніше повідомлялося, що російському "Аерофлоту" доведеться розбирати свої літаки на запчастини.

У квітні минулого року ЄС додав до "чорного списку" з повітряної безпеки 21 російську авіакомпанію, оскільки вони не відповідають міжнародним стандартам безпеки.

Також нагадаємо, що у серпні глава Офісу президента України повідомив, що 69% компонентів російських дронів походить від західних фірм. Міжнародна санкційна група Макфола-Єрмака вивчила 174 іноземні компоненти, вилучені з трьох моделей БпЛА, які росіяни використовують у війні проти України.