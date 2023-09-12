Лікарні отримають понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок від “Української команди”

Волонтери вже доставили їх в Україну.

Волонтери «Української команди» доставили в Україну понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжок для військових госпіталей, цивільних лікарень і соціальних закладів. Про це повідомляє сторінка «Української команди» у Facebook.

“Сьогодні «Українська команда» доставила в Україну понад 1000 ортопедичних матрасів та ліжка для медичних установ. Вже незабаром, через декілька днів всі ці речі поїдуть у регіони України, де це потрібно найбільше – у медичні і соціальні заклади та військові госпіталі”, - йдеться у повідомленні «Української команди».

Як повідомлялось, вже понад 200 тисяч людей отримали допомогу від «Української команди» загальною вартістю у 200 млн.грн.