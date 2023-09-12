Зеленський ветував скандальний законопроєкт щодо закритих декларацій посадовців

Він наголосив, що декларації мають бути відкриті вже зараз, і слід швидко ухвалити відповідний законопроєкт.

Президент Володимир Зеленський ветував скандальний законопроєкт №9534, що передбачав лише добровільне відкриття декларацій посадовців. Раніше петиція із закликом ветувати його набрала понад 80 000 голосів.

Президент назвав встановлені цим законопроєктом обмеження неприйнятними. Він наголосив, що декларації мають бути відкритими вже зараз, а не через рік.

"Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", – сказав він.

Вранці законопроєкт підписав голова Верховної Ради, аби документ потрапив на підпис президента або був ним ветований.

Нагадаємо, що попри заклики громадськості, Верховна Рада ухвалила законопроєкт із лише частковим відкриттям декларацій. Можливість тримати свої статки прихованими продовжили ще на рік, дозволивши відкрити їх у добровільному порядку.

На тлі численних журналістських розслідувань про дороговартісні надбання депутатів за період війни таке рішення викликало обурення, тож петиція із проханням ветувати документ швидко зібрала необхідні для розгляду голоси.

У Верховній Раді подовження можливості тримати свої статки подалі від очей суспільства пояснювали по-різному. Виключений зі "Слуги народу" Микола Тищенко, приміром, говорив, що це потрібно, щоб про майно не дізналася ФСБ. Голова фракції СН Давид Арахамія запевняв, що документ проголосували в "прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами". За його словами, з проханням закрити декларації зверталися декларанти з прифронтових громад, родичі яких можуть бути в небезпеці через оприлюднення даних.