Тепер і ми з "Посейдонами", – морпіх 36-ї бригади Валерій Прозапас показав "пташки від Порошенка"

Ці безпілотники можуть і коригувати артилерію, і проводити розвідку.

Два комплекси БпЛА H10 Poseidon передав Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину морпіхам 36-ї бригади та бійцям 28-ї ОМБр. Кожен комплекс складається з трьох планерів та пункту управління на базі вантажівки DAF, йдеться у повідомленні на сайті "Євросолідарності".

"Тепер і ми з «Посейдоном», завдяки вашим внескам в ГО «Справа Громад» та підтримці Фонду Порошенка. Неймовірний масштаб волонтерської роботи, бо сьогодні отримали техніку, крила та інші засоби 4 бригади, а загальний обсяг допомоги ЗСУ вже вимірюється мільярдами", – написав у Facebook морпіх 36-ї бригади, артилерист Валерій Прозапас.

Він також розповів, які переваги мають ці безпілотники.

Фото: Європейська солідарність

"Сьогодні 36-а бригада отримує розвідувальний комплекс «Посейдон», про який ми давно мріяли, ще з початку року. Нарешті ми беремо в роботу цю дуже круту штуку, яку вже отримала не одна бригада", – зазначив військовий.

Він додав, що ця техніка виконує серйозні розвідувальні бойові задачі.

"Може коригувати артилерійське ураження. Може просто проводити розвідку. Дуже живуча, надійна і дуже ефективна система, за яку ми дуже вдячні", – говорить Прозапас.

"Це – наші інвестиції, «Очі арти». Це унікальна позиція, яка здатна сьогодні протистояти русні. Знаю, кількість росіян на ваших напрямках тепер ще поменшає. І ці дрони збережуть не одне життя наших захисників. Тому разом з дронами для мене було честю вручити і сертифікати членам екіпажу БПЛА, які пройшли навчання", – говорить Петро Порошенко.

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

"Крім того, передається комплекс управління на рухомій базі. Що робить її ще більш мобільною", – пояснює морпіх Прозапас.

"Це – командний пункт, там є робочі місця і для пілота, і для оператора, і для артилериста, і для командира. Це комплекс, який виготовлений нашою командою. Ми самі його розробили, привезли для цього DAFи за домовленостями з міністром оборони Британії. Для того, щоб оператори сиділи в комфортних умовах, щоб не під дощем, не на вітрі стояли монітори", – показує спеціально оснащену машину Петро Порошенко.

Валерій Прозапас говорить – допомога волонтерів і фондів на фронті безцінна.

Фото: Євросолідарність

"Якщо навіть тебе держава забезпечує найкращою технікою, є БК, але, наприклад, так вийшло, що не вистачило засобів зв’язку, то вся ця техніка не буде мати значення, тому що ти втратиш управління. Такі моменти як Старлінки, надійні радіостанції тощо відіграють не менш важливу роль, ніж ті 97%, про які казав колишній міністр оборони. Я б ці речі не протиставляв. Їх треба доповнювати. Знов таки – зручний одяг, сухпаї, якісь моменти, які просто роблять службу більш комфортною. Тому це неоціненно", – пояснює морпіх.

Військові також привітали подружжя Порошенків із річницею і подарували їм на згадку шеврони своїх бригад.