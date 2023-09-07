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Зеленський і британський прем'єр Сунак обговорили важливість "зернової ініціативи" та оборонну співпрацю

Також ішлося про ситуацію на фронті.

Зеленський і британський прем'єр Сунак обговорили важливість "зернової ініціативи" та оборонну співпрацю
Ріші Сунак і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Як ідеться на сайті глави держави, сторони обговорили загрози для безпеки судноплавства в Чорному морі і відзначили важливість функціонування "зернового коридору" для світової продовольчої безпеки.

Зеленський заявив про готовність продовжити експорт зерна альтернативними шляхами за його словами, наша держава вже тричі "успішно продемонструвала можливість експорту зерна альтернативним маршрутом". 

"Ми готові робити це й надалі. Але, щоб гарантувати безпеку судноплавства, ми потребуємо допомоги партнерів, зокрема суттєвого посилення системи протиповітряної оборони Одещини", – наголосив Президент.

Він також поінформував Сунака про ситуацію на полі бою та відзначив потужну підтримку з боку Великобританії.

Також співрозмовники обговорили продовження оборонної співпраці між двома державами, зокрема можливій участі представників Британії у Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени.

Зеленський і Сунак відзначили початок роботи над двосторонніми безпековими документами в межах Спільної декларації G7 щодо підтримки України.

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Нагадаємо, британський уряд має намір заборонити російську ПВК “Вагнера”, визнавши її терористичною організацією, що зробить незаконним бути членом групи або її підтримку. 

Британія також передає Україні броньовані розвідувальні машини Scimitar, після їх підготовки фахівцями компанії RBSL.

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