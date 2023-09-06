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Міністром оборони України став Рустем Умєров

За – 338 депутатів. 

Міністром оборони України став Рустем Умєров
Фото: facebook/Рустем Умєров

Верховна Рада призначила міністром оборони України Рустема Умєрова – колишнього народного депутата від "Голосу" та ексочільника Фонду державного майна.

За проголосували 338 народних депутатів, свідчать дописи нардепів у соцмережах.

Фото: тг-канал Олексія Гончаренка

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав у цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation. 

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Був членом однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України. 

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

Читайте інтервʼю LB.ua із Рустемом Умєровим: "До партизанської війни в Криму уже готові дуже багато людей"

Попереднього міністра оборони Олексія Резнікова депутати відправили у відставку після низки повʼязаних із закупівлями скандалів. 

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