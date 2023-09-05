Пращники с зеленого континенту
Пращники с зеленого континенту
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
Стрілянина у Дніпрі: діти загиблого чоловіка розповіли матері, що він сів за кермо п’яним
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
“Юрик”: що не так із серіалом про облогу Маріуполя та чому він має нас навчити
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Після того як КНУ вирішив відновити навчання “наживо”, з нього звільнилися понад 50 викладачів
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Києві попрощалися з загиблим розвідником Максимом Нікітенком – коханим Марусі Звіробій
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
У Німеччині чоловік скинув з мосту українського хлопчика за те, що той розмовляв українською
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Російський пілот Мі-8, що перегнав в Україну вертоліт: вмовляв інших членів екіпажу здатися, але вони побігли в бік кордону
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
Rzeczpospolita відредагувала матеріал про "вислання" українців: йдеться про тих, хто переправляв нелегалів
ГоловнаПолітика

Профільний комітет Ради розгляне законопроєкт про звернення до світової спільноти щодо необхідності деколонізації РФ

Серед іншого, у законопроєкті йдеться про необхідність підтримки національно-визвольної боротьби поневолених народів Російської Федерації.

Профільний комітет Ради розгляне законопроєкт про звернення до світової спільноти щодо необхідності деколонізації РФ
Ілюстративне фото: Москва, 21 травня 2023
Фото: EPA/UPG

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розгляне проєкт постанови про звернення до держав світу, Організації Об'єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи та інших міжнародних організацій та їх міжпарламентських асамблей про необхідність деколонізації Росії та підтримку національно-визвольної боротьби поневолених народів.

Про це свідчить картка законопроєкту 9671 від 04.09.2023 на сайті Верховної Ради. 

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, Російська імперія, Союз Радянських Соціалістичних Республік та Російська Федерація є формами державного утворення, в основі якого лежить колоніальна політика, зосереджена на придушенні права народів на самовизначення. 

Вказане виявлялося у централізованому контролі та насиллі, як у формі військового придушення, як це було вчинено щодо черкеського чи ічкерійського народів, так і у формі асиміляції й спотворення національної ідентичності під стандарти рашизму.

Зазначається, що центральна влада РФ нівелювала суб’єктність суверенних республік низкою Постанов Конституційного Суду РФ.

Також метою проєкту Постанови є вчинення дій, які б унеможливлювали продовження колоніальної політики Росії, зокрема денюклеріалізації, демілітаризації, дерашизації та притягнення до відповідальності

Нагадаємо, нещодавно Папа Франциск визнав, що його коментар щодо "великої матінки Росії" був помилковим. Понтифік натомість заявив, що не треба скасовувати російську культуру через "політичні проблеми".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies