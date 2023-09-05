Профільний комітет Ради розгляне законопроєкт про звернення до світової спільноти щодо необхідності деколонізації РФ

Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва розгляне проєкт постанови про звернення до держав світу, Організації Об'єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи та інших міжнародних організацій та їх міжпарламентських асамблей про необхідність деколонізації Росії та підтримку національно-визвольної боротьби поневолених народів.

Про це свідчить картка законопроєкту 9671 від 04.09.2023 на сайті Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, Російська імперія, Союз Радянських Соціалістичних Республік та Російська Федерація є формами державного утворення, в основі якого лежить колоніальна політика, зосереджена на придушенні права народів на самовизначення.

Вказане виявлялося у централізованому контролі та насиллі, як у формі військового придушення, як це було вчинено щодо черкеського чи ічкерійського народів, так і у формі асиміляції й спотворення національної ідентичності під стандарти рашизму.

Зазначається, що центральна влада РФ нівелювала суб’єктність суверенних республік низкою Постанов Конституційного Суду РФ.

Також метою проєкту Постанови є вчинення дій, які б унеможливлювали продовження колоніальної політики Росії, зокрема денюклеріалізації, демілітаризації, дерашизації та притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно Папа Франциск визнав, що його коментар щодо "великої матінки Росії" був помилковим. Понтифік натомість заявив, що не треба скасовувати російську культуру через "політичні проблеми".