Рада підтримала звільнення Умєрова з посади голови Фонду держмайна

“За” проголосували 302 депутати. Завтра Рада голосуватиме за його призначення міністром оборони.

Верховна Рада підтримала звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“За” проголосували 302 депутати.

По фракціях:

СН – 208

"ЄС" – 0

"Батьківщина" – 11

"Платформа за життя та мир" – 20

"За майбутнє" – 10

"Голос" – 18

"Довіра" – 14

Відновлення України – 8

Позафракційні – 13

Сьогодні очікується внесення пропозиції від президента призначити його міністром оборони, голосування буде на наступному пленарному засіданні.

Нагадаємо, сьогодні Рада відправила міністра оборони Резнікова у відставку. Він очолив міністерство за декілька місяців до повномасштабного вторгнення.

Нещодавно голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення. Очікується, що Піщанська стане новим головою ФДМУ замість Рустема Умєрова, який має очолити Міністерство оборони замість Резнікова.

Рустем Умєров – етнічний кримський татарин, народився в Алушті. Диплом бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління. Розпочав свою кар'єру в компанії lifecell, займаючи різні керівні посади з 2004 по 2010 роки. Керував напрямками юридичної підтримки та логістики. Паралельно почав в цей час займатись інвестиційною діяльністю.

У 2013 році разом із братом заснував інвестиційну компанію ASTEM і благодійний фонд ASTEM Foundation.

У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії “Голос” номером 18 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. 7 вересня 2022 року Верховна Рада призначила народного депутата фракції "Голос" Рустема Умерова головою Фонду державного майна України.

Після початку повномасштабного вторгнення входив до складу переговорної групи з росіянами. Брав участь у перемовинах із американськими союзниками щодо озброєння для України.

За інформацією співрозмовників LB.ua Рустем Умєров є важливим комунікатором Києва з владою Туреччини та королівською родиною Саудівської Аравії.

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