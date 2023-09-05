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Порошенко: війна з місцевим самоврядуванням послаблює країну зсередини

Нардеп вважає, що "центральна влада системно знищує місцеве самоврядування". 

Порошенко: війна з місцевим самоврядуванням послаблює країну зсередини
Фото: eurosolidarity.org

Петро Порошенко закликав владу припинити атаки на місцеве самоврядування. Він наголосив: це послаблює державу зсередини.

Нардеп вважає, що "прикриваючись воєнним станом, центральна влада системно знищує місцеве самоврядування, а разом з нею – і децентралізацію". Про це йдеться у повідомленні на сайті партії "Євросолідарність". 

"Обшуки силовиків у в.о міського голови Чернігова Олександра Ломако, незаконне відсторонення обраних громадою міських голів Рівного Олександра Третяка та Чернігова Владислава Атрошенка, відсторонення секретаря Полтавської міської ради, в.о голови Андрія Карпова. Постійні атаки на столичну владу, в тому числі і на депутатів «Європейської Солідарності» у Києві. Ось чим займається влада під час війни. «Кошмарить» непідконтрольних їй людей, всім затикають рота і потайки готуються до виборів", – написав Порошенко на своєму телеграм-каналі.

Порошенко вимагає припинити нищення реформи, за яку боролися сотні тисяч людей. 

"Ми не дозволимо безкарно кошмарити лідерів місцевого самоврядування, які у найважчий час не втекли з країни, 24 лютого залишилися у своїх містах та робили все можливе, щоб організувати спротив агресії і захистити державу. Війна з місцевим самоврядуванням послаблює країну зсередини. Такими діями влада грубо порушує найважливіший принцип, про який ми домовилися 24 лютого 2022 року – принцип внутрішньої єдності. Час зупинитися. Ми маємо бути єдиними", – наголосив Петро Порошенко.

Сьогодні вранці СБУ прийшла з обшуками до в.о. мера Чернігова. Слідчі дії стосуються розслідування зловживань на відновленні енергообʼєктів і проводяться одночасно в різних областях. 

У квітні 2023 у відставку відправили голови Львівської обласної ради, представницю "Європейської Солідарності" Гримак. Її роботу визнали незадовільною депутати ради. Партія вважає, що приводом для цього стала низка ініціатив, які вона мала реалізувати на рівні обласної ради. 

У липні рішенням суду був відсторонений з посади обраний від "Європейської Солідарності" міський голова Рівного Олександр Третяк. Це сталося після того, як мер Рівного і фракція "ЄС" ініціювали розслідування та звіт щодо 400 мільйонів гривень, вилучених з місцевого самоврядування нібито на зміцнення обороноздатності. Але за сприяння голови Рівненської ОВА кошти спрямували на цілі, далекі від допомоги армії – прокурорам, поліції та іншим тиловим структурам.

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