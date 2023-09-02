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Єрмак і Салліван обговорили наступ ЗСУ

Керівник ОПУ також озвучив потреби українського війська.

Єрмак і Салліван обговорили наступ ЗСУ
Фото: ОПУ

У суботу, 2 вересня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном, під час якої обговорили наступ ЗСУ та розробку питань Формули миру.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, Єрмак розповів Саллівану про обстановку на полі бою й успішне просування Сил оборони на певних ділянках фронту. А також озвучив потреби українського війська для продовження контрнаступу.

Крім того, керівник ОП повідомив радника президента США про створення робочих груп з розробки пропозицій щодо реалізації кожного з десяти пунктів Формули миру. Єрмак підкреслив важливість продовження роботи з укладання двосторонніх угод щодо безпекових гарантій для України в межах спільної декларації G7 про підтримку нашої держави.

Він також подякував президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всім американцям за підтримку України у боротьбі за свободу.

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Нагадаємо, що 24 серпня Єрмак провів телефонну розмову з Салліваном. Під час розмови йшлося про важливість формули миру й переговорів про безпекові гарантії в межах Спільної декларації про підтримку України. 

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