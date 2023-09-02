Головне за ніч та ранок. Субота, 2 вересня

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.

Ворог завдав чотирьох ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Противник вів безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському напрямках.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала шістьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пʼятьох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два пункти управління, три склади боєприпасів та радіолокаційну станцію противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 2 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що українські захисники за добу ліквідували 570 окупантів.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 264060 (+570) осіб

танків ‒ 4471 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)

артилерійських систем – 5560 (+30).

Про інші втрати противника – в новині.

Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону прокоментувала заяви окупантів про нібито нічну атаку морських дронів на Керченський міст.

"Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це якраз їхня тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об'єкт транспортної інфраструктури", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що міст не допомагає з підтягуванням військових резервів, як це було раніше.

Адміністрація Байдена вперше надішле в Україну бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

“Снаряди, які можуть допомогти знищити російські танки, є частиною нового пакету військової допомоги Україні, який буде оприлюднено наступного тижня. Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які, за словами обізнаної особи, мають бути доставлені в Україну найближчими тижнями”, - йдеться у повідомленні.

Майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів. Вартість і вміст пакунку ще уточнюються.

Сьогодні, 2 вересня, вранці український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру у легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Олігарх отримав підозри за статтями 190 (Шахрайство) та 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Пізніше СБУ повідомила, що впродовж 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора триває.

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