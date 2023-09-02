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Внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення

Поранена 73-річна жінка госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок російських обстрілів на Харківщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення. 

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російські окупанти протягом минулої доби з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали цивільне населення Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок, загинув 60-річний чоловік.

У м. Вовчанськ внаслідок артилерійського обстрілу зазнала поранення 73-річна жінка. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У с. Сенькове Куп'янського району через ворожі обстріли горіла трава та чагарники. У с. Глушківка Куп'янського району сталася лісова пожежа на площі 2,5 га. Також лісова пожежа внаслідок обстрілів сталася у с. Шийківка Ізюмського району.

Триває розмінування. Піротехніки ДСНС за добу обстежили більше 5,6 га території та знешкодили 68 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів за добу 2 людини загинули, ще 2 отримали поранення. Ворог здійснив 59 обстрілів за добу.

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