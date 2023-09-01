Псевдовибори на окупованих територіях - це масове порушення міжнародного права та суверенітету України, - Пітер Стано

Причетні до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях будуть притягнуті до відповідальності, - наголосив Стано.

Речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано

Речник Європейської комісії Пітер Стано відреагував на проведення Росією "виборів" на тимчасово окупованих нею територіях України.

"Росія розпочала дострокове голосування на своїх незаконних так званих "виборах" на тимчасово окупованих українських територіях. Це подальше масове порушення міжнародного права та суверенітету України", - написав Стано.

Ukraine: 🇷🇺 started early voting in its illegal so called “elections” in temporarily occupied 🇺🇦 territories 👉further massive violation of international law & Ukraine's sovereignty. Crimea,Kherson, Zaporizhzhia,Donetsk,Luhansk are all 🇺🇦! Those involved will be held to account. — Peter Stano (@ExtSpoxEU) September 1, 2023

Він додав, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ є українськими територіями.

Також Стано наголосив, що причетні до псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на голову центральної виборчої комісії Росії Еллу Памфілову, яка організовує псевдовибори в окупованих регіонах України.