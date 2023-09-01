СБУ повідомила про підозру голові центрвиборчкому РФ, яка готує псевдовибори в окупованій Україні

Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову центральної виборчої комісії Росії Еллу Памфілову, яка організовує псевдовибори в окупованих регіонах України.

Про це йдеться у пресрелізі СБУ.

За наявними даними, Кремль планує провести фейковий плебісцит у першій половині вересня цього року.

“Таким чином Памфілова сприяє вищому військово-політичному керівництву Росії у "легалізації" окупаційного режиму в тимчасово захоплених регіонах нашої держави”, − йдеться у повідомленні.

До злочинної діяльності очільниця Памфілова залучила свого заступника – Миколу Булаєва та секретаря російського відомства Наталію Бударіну.

За даними слідства, всі троє посадовців виконують завдання Кремля щодо створення “зовнішньої” видимості “виборчого процесу” в тимчасово захоплених районах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Для цього створюють там окупаційні “тервиборчкоми”, до складу яких залучають місцевих зрадників і колаборантів.

Наступним завданням фігурантів під керівництвом Памфілової є повна фальсифікація результатів псевдовиборів на користь маріонеткових “кандидатів”, яких висуває Кремль.

Щоб “намалювати” потрібну кількість “голосів”, керівництво Центрвиборчкому РФ буде використовувати свій “досвід” організації фейкових плебісцитів в окупованій частині України у 2022 році. Тоді російська чиновниця разом зі своїми підлеглими проводила незаконні референдуми щодо “приєднання” до Росії захоплених територій на півдні та сході нашої держави.

За всіма викритими фактами слідчі Служби безпеки повідомили Памфіловій та двом її спільникам – Булаєву та Бударіній – про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Оскільки фігуранти перебувають за межами України, вживається комплекс заходів для їх притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області.