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У Києві в.о. директора КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн грн збитків на реконструкції спортивного об’єкту

Йдеться про реконструкцію фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва. Майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином.

У Києві в.о. директора КП «Спортивний комплекс» підозрюють у нанесенні 10 млн грн збитків на реконструкції спортивного об’єкту
Фото: Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру в.о. директора КП «Спортивний комплекс» за фактом службової недбалості.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

У подальшому в.о. директора КП, неналежно виконуючи свої службові обов’язки та знаючи, що майже половина запланованих робіт не виконана або виконана неналежним чином, підписав акти приймання виконаних робіт.

На підставі цих актів на рахунки приватної фірми були перераховані 22 млн грн бюджетних коштів. Висновком експертів підтверджено завдання збитків столичній громаді на суму майже 10 млн грн.

У ході слідства також буде надана правова оцінка діям службових осіб підрядної організації.

Нагадаємо, директора КП "Спецжитлофонд" викрили у службовій недбалості. Внаслідок його дій територіальній громаді Києва було завдано шкоди на понад 21 мільйон гривень.

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