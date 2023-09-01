У ньому покажуть історії восьми збитих російських льотчиків, а також унікальну історію спецоперації воєнної розвідки "Синиця" про російського пілота, який перелетів на сторону добра разом із своїм вертольотом Мі-8.

У неділю, 3 вересня, вийде документальний фільм “Збиті льотчики Росії” у марафоні о 22:15.

Про це повідомив один із авторів фільму Артем Шевченко.

Фільм “Збиті льотчики Росії” входить до циклу "Воєнна розвідка України", який створюють спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України за підтримки Міністерство культури та інформаційної політики України.

У фільми показано, як Сили оборони та безпеки захищали українське небо від російської повітряної навали, а також розповідаються історії восьми збитих російських льотчиків.

Крім того, у фільмі показана унікальна історія спецоперації воєнної розвідки "Синиця" про російського пілота, який “перелетів на сторону добра, світла і справедливості” разом із своїм вертольотом Мі-8 АМТШ зі складу 319 окремого вертолітного полку (в/ч 13984 Приморський край РФ).

Нагадаємо, російські пропагандисти, коментуючи втрату свого Мі-8, розповідали про "навігаційні помилки". Тим часом глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіянин зміг вивезти непомітно з РФ всю родину, а екіпаж судна не знав, що відбувається. Наразі вертоліт перебуває в Києві, російський пілот "чудово почувається, все в нього добре".