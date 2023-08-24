Операція української ГУР схожа до операції "Діамант", яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад.

Історію про російського льотчика Мі-8, який на початку серпня приземлився в Україні з екіпажем, покажуть у документальному фільмі #збитільотчикиросії циклу "Воєнна розвідка України".

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці автор циклу фільмів офіцер ЗСУ Артем Шевченко.

За його словами, 3 вересня стрічку покажуть у телемарафоні, а 7 вересня, у професійне свято воєнної розвідки, фільм зʼявиться на YouTube ГУР Міноборони.

Шевченко розповів, що операція тривала пів року і її результатом став переліт 9 серпня "на підконтрольну Україні територію вертольоту Мі-8 АМТШ бортовий номер 62 зі складу 319 окремого вертолітного полку, що базується на аеродромі Чернігівка Приморського краю РФ (в/ч 13984)".

Офіцер зауважив, що командир російського екіпажу "розумів з самого початку злочинність і неправедність війни, розвʼязаної його агресивною державою, повірив нашим воєнним розвідникам і успішно перелетів на сторону добра, світла і справедливості".

"Насправді ж операція ГУР МО під кодовою назвою «Синиця» була дуже подібною до операціі «Діамант», яку провів у 1966 році ізраїльський Моссад, переконавши іракського пілота викрасти на той найсучасніший радянський Міг-21", - додав Шевченко.

Фото: Facebook/Artem Shevchenko

Фото: Facebook/Artem Shevchenko

Нагадаємо, російські пропагандисти, коментуючи втрату свого Мі-8, розповідають про "навігаційні помилки".

Тим часом глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіяни зміг вивезти непомітно з РФ всю родину, а екіпаж судна не знав, що відбувається. Наразі вертоліт перебуває в Києві, російський пілот "чудово почувається, все в нього добре".