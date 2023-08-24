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Український інститут запустив платформу для знайомства з українською культурою Insight UA

Це англомовний путівник українською культурою, особистостями та подіями.

Український інститут запустив платформу для знайомства з українською культурою Insight UA

До Дня Незалежності Український інститут запустив сайт англомовний путівник українською культурою Insight UA. Про це повідомила пресслужба УІ.

Культурна платформа має наступні напрямки: музика, література, театр, кіно, візуальне мистецтво, Крим, аналітичні роботи. Є можливість подивитись перелік фестивалей з українським кіно, знайти список стримінгів з українськими фільмами, записатись на онлайн-курси та ін. 

У розділі «Війна Росії проти України» представлені проєкти про наслідки російської агресії, про культурні пам’ятки України, зруйнувані РФ та про українських діячів мистецтва, які боронять країну на фронті.

«Insight UA виник як відповідь на величезний інтерес до української культури у світі. Все більший запит на розуміння України потребує нових ефективних інструментів. Insight UA дозволяє легко та з задоволенням дізнаватись про митців, інституції та проєкти в українській культурі: як фахівцям, так і зацікавленій аудиторії», – каже Тетяна Філевська, креативна директорка Українського інституту.

Підтримка та регулярне наповнення сайту Insight UA курується командою Українського інституту.

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