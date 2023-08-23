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«Друга Ріка» дасть 2 концерти на лівому та правому березі в Києві

Виступи з контрастним звучанням пройдуть 1 та 2 вересня.

«Друга Ріка» дасть 2 концерти на лівому та правому березі в Києві

Гурт «Друга Ріка» презентує дводенну подію під назвою «Світ на різних берегах»: музиканти зіграють дві різні програми на лівому та на правому берегах столиці 1 та 2 вересня. Про це повідомила пресслужба команди.

1 вересня відбудеться виступ на правому березі; на терасі ТРЦ «Гулівер» пройде рок-сет з фан-зоною. 

2 вересня запланований концерт на лівому березі; на терасі ТРЦ River Mall звучатиме акустична програма «ІНША РІКА».

«Нещодавно ми повідомили нашим шанувальникам, що готуємо сюрприз. Отже, ми зіграємо два концерти, але з максимально контрастним звучанням. Не обов'язково ходити на два концерти поспіль, але ви маєте унікальний шанс відірватися під рок-програму та розслабитися і почілити наступного дня у супроводі акустичної «ІНШОЇ РІКИ». Це такий варіативний перфоманс єднання: два береги, два концерти, дві програми – одна країна, одне місто, одна «Друга ріка». Ріка, що може бути як бурхливою, так і спокійною, що ми й продемонструємо цими двома виступами», – прокоментував подію фронтмен гурту Валерій Харчишин.

Фото: Любомир Савчинський

Обидва концерти матимуть благодійний характер, адже частина коштів з продажу квитків піде на закриття потреб ЗСУ, запити на які гурт отримує напряму від військовослужбовців. Раніше, завдяки підтримці та донатам своїх шанувальників, під час європейського туру музикантам вдалося зібрати та передати на закриття потреб спецпідрозділу ГУР МО України 1 810 006 гривень, на які було придбано 7 квадроциклів. Крм того музиканти повідомляли про закупівлю обладнання та спорядження для військових на суму 343 290 грн.

Нагадаємо, 23 серпня, у день народження поета Сергія Жадана, у МЦКМ «Жовтневий палац» відбуласься презентація його проєкту “Птах”

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