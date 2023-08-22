У Києві трамвай зійшов з рейок

На одній з вулиць київського мікрорайону Позняки трамвайний вагон зійшов з колії.
Про це повідомляє КМДА.
Попередньо відомо, що інцидент трапився на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі. На місці події працюють аварійні служби та медики.
За даними КМДА, постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.
Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.
Нагадаємо, що 16 серпня на автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася ДТП за участю двох вантажівок та легковика.