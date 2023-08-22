У Київ до Дня Незалежності приїде велика делегація уряду Молдови

До Києва прямують з дводенним візитом прем’єр Молдови Дорін Речан і троє міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне інформагентство Moldpres.

Делегація перебуватиме у Києві з візитом 22-24 серпня.

Разом з прем’єром в Україну прямують міністр сільського господарства і харчової промисловості Владімір Боля, міністр енергетики Віктор Парліков, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрей Спину, а також держсекретар МЗС Руслан Болбочан.

Нагадаємо, в понеділок в Україну приїхала президентка Угорщини Каталін Новак. Вона почала візит із Закарпаття, а звідти вирушить до Києва для участі у саміті Кримської платформи.

У понеділок президентка Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський були серед учасників неформальної зустрічі балканських лідерів. Під час неї лідери 11 країн південно-східної Європи підписали Афінську декларацію на підтримку територіальної цілісності України.

Раніше такожповідомлялося, що Єврокомісія перенаправить 135 млн євро на програми співпраці з Україною і Молдовою.