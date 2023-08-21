В кінці вересня - на початку жовтня Болгарія почне передачу бронетехніки Україні

Після схвалення парламентом Болгарії почнеться передача Україні радянської бронетехніки.

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, передає Укрінформ.

“Як тільки у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача”, - розказав Тагарев.

Загалом Болгарія може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

Міністр оборони Болгарії додав, що його країна продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.

Йдеться, зокрема, і про підготовку особового складу Сил оборони України.

Нагадаємо, уряд Болгарії ухвалив рішення про приєднання країни до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні.