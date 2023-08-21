У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
У Києві чоловік підпалив 12 автівок військових
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб до 2035 року нас було 30 мільйонів»
У пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми
У пошті заступника голови Держдуми РФ знайшли дані про формування “пʼятих колон” у світі, обхід санкцій та корупційні схеми
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Чи можливо зняти хронічний стрес, коли ракети продовжують прилітати? Розмова з патофізіологом Віктором Досенком
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
В Україні створять військову поліцію, - Міноборони
В Україні створять військову поліцію, - Міноборони
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
Ціна заголовків про переміщення 82-ї бригади - п'ять авіаударів по ній за добу, - Маляр
​Мораль і психологія ворога
​Мораль і психологія ворога
ГоловнаСвіт

В кінці вересня - на початку жовтня Болгарія почне передачу бронетехніки Україні

Болгарія може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

В кінці вересня - на початку жовтня Болгарія почне передачу бронетехніки Україні
Фото: Івайло Мірчев

Після схвалення парламентом Болгарії почнеться передача Україні радянської бронетехніки. 

Про це повідомив міністр оборони Болгарії Теодор Тагарев, передає Укрінформ.

“Як тільки у вересні парламент повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня, на початок жовтня, ми будемо вже мати ратифікацію цієї угоди. І я думаю, що тоді зможе початися передача”, - розказав Тагарев.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Загалом Болгарія може передати Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянського зразка.

Міністр оборони Болгарії додав, що його країна продовжує надавати цілісну політичну, військову і гуманітарну допомогу Україні.

Йдеться, зокрема, і про підготовку особового складу Сил оборони України.

Нагадаємо, уряд Болгарії ухвалив рішення про приєднання країни до декларації країн "Групи семи" з надання довгострокових безпекових зобов’язань Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies