Туреччина викликала дипломатів Данії та Нідерландів через спалення Корану перед посольствами

Дипломати уже висловлювали своє невдоволення цими випадками.

До МЗС Туреччини викликали тимчасового повіреного у справах Данії та заступника посла-держсекретаря Нідерландів, передає Anadolu Ajansı.

Турецька сторона заявляє, що перед її посольствами в Копенгагені та Гаазі, а також посольствами деяких мусульманських держав був спалений Коран.

Дипломати уже висловлювали своє невдоволення цими випадками. Турецька сторона теж наголосила на своєму невдоволенні і протесті.

Нагадаємо, раніше Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі після акції протесту в Гаазі з розірваним Кораном.

У січні дансько-шведський ультраправий екстреміст спалив перекладений примірник Корану біля турецького посольства. Після цього Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.