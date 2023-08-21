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Туреччина викликала дипломатів Данії та Нідерландів через спалення Корану перед посольствами

Дипломати уже висловлювали своє невдоволення цими випадками.

Туреччина викликала дипломатів Данії та Нідерландів через спалення Корану перед посольствами
Фото: EPA/UPG

До МЗС Туреччини викликали тимчасового повіреного у справах Данії та заступника посла-держсекретаря Нідерландів, передає Anadolu Ajansı.

Турецька сторона заявляє, що перед її посольствами в Копенгагені та Гаазі, а також посольствами деяких мусульманських держав був спалений Коран.

Дипломати уже висловлювали своє невдоволення цими випадками. Турецька сторона теж наголосила на своєму невдоволенні і протесті.

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Нагадаємо, раніше Туреччина викликала посла Нідерландів в Анкарі після акції протесту в Гаазі з розірваним Кораном.

У січні дансько-шведський ультраправий екстреміст спалив перекладений примірник Корану біля турецького посольства. Після цього Ердоган відмовився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

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