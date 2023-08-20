Головне за день. Неділя, 20 серпня

Наслідки ворожого удару по центру Чернігова, 22 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, F-16 від Нідерландів і Данії. Яким запам’ятається 543-й день повномасштабної війни.

Кількість поранених внаслідок російського удару по Чернігову знову зросла – їх вже 156.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус. "На сьогодні, на цю хвилину вже 156 поранених. Це ті люди, які були доставлені швидкою допомогою або продовжують звертатися зараз до медичних закладів. Сім загиблих, одна з них дитина", - сказав він.

Голова ОВА повідомив, що в лікарнях наразі перебуває 41 людина. Більшість отримали амбулаторну допомогу та знаходяться вдома. 16 людей було прооперовано.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 22 бойових зіткнення.

Ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 20 серпня – в нашій новині.

Внаслідок артилерійського обстрілу середмістя Куп‘янська постраждали 11 цивільних.

7 людей перебувають у важкому стані, 3 - у середньому. 1 людині надали медичну допомогу на місці.

Окупанти після 14-ї години завдали кількаразових ударів артилерією по центральній частині міста, знищені та пошкоджені 5 автомобілів місцевих жителів, відділення «Нової пошти». Виникли кілька пожеж.

Президент Володимир Зеленський сфотографувався біля літака F-16 із премʼєром Нідерландів Марком Рютте.

Фото Зеленський виклав у своєму Телеграм-каналі. "F16. Проривна домовленість. Відсьогодні вже конкретика. Будуть в українському небі. Дякую, Нідерланди! Дякую, Марку! Дякую усім, хто допомагає!", - написав Зеленський.

Трохи згодом президент оприлюднив подробиці домовленості.

Вдень 20 серпня президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою і командою прибув до Нідерландів.

Данія і Нідерланди подарують Україні літаки F-16. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія разом із Нідерландами пожертвує винищувачі F-16 для боротьби України за свободу проти Росії та її безглуздої агресії. Данія підтримує Україну непохитно, і з пожертвуванням літаків F-16 Данія тепер лідирує", - заявив міністр оборони Якоб Еллеманн-Єнсен.

Зазначається, що передача Україні винищувачів сприятиме тому, щоб Україна могла захистити свій повітряний простір від агресії РФ.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила, що країна передасть для ЗСУ 19 літаків F-16.

Чотири працівники Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС загинули внаслідок вибухів та пожежі на складі відомства у селі Петропавлівська Борщагівка біля Києва.

Про це повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів.

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Причиною вибухів стала експертиза вибухонебезпечних предметів. Під час експертизи сталася детонація.

Для ліквідації наслідків пожежі залучалося від ДСНС 42 рятувальники та 9 одиниць техніки.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!