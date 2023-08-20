Прокуратура розпочала досудові розслідування ворожих обстрілів Куп'янська

У неділю, 20 серпня, російські війська здійснили артилерійський обстріл Куп'янська, внаслідок чого поранень зазнало п'ятеро людей і один цивільний загинув, прокуратура почала розслідування.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Куп'янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст.438 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 серпня росіяни здійснили артилерійський обстріл Куп'янська на Харківщині. Отримав поранення 45-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні, чоловік перебуває у важкому стані. Пошкоджено житлові будинки, два автомобілі, гаражі та будівлю підприємства.

Близько 13:20 російські військові знову завдали ударів артилерією по центру міста. Поранені троє цивільних чоловіків, серед яких - фельдшер екстреної медичної допомоги, та 20-річна дівчина. Також було пошкоджено будівлю пошти, газопровід, навчальний заклад. Згоріло п'ять приватних автомобілів.

А о 16:30 стався повторний ворожий обстріл Куп'янська - поранено поліцейського. У прокуратурі зазначили, що дані щодо постраждалих під час обстрілу Куп'янська уточнюються.

Також 20 серпня близько 9:40 окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Загинув 70-річний цивільний чоловік.