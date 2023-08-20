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Зеленський анонсував візит до Данії і "додаткові хороші новини"

"Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей".

Зеленський анонсував візит до Данії і "додаткові хороші новини"
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Після візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський оголосив про візит до Данії і анонсував "додаткові хороші новини".

Про це він написав у Telegram.

"Данія. Продовжуємо роботу з посилення України, із захисту наших людей. Зустрінуся з пані премʼєр-міністром Метте Фредеріксен, із королівською родиною, із лідерами партій, членами Фолькетингу та представниками данського бізнесу", - зазначив Зеленський.

"Розвиваємо співпрацю. Готуємо додаткові хороші новини для українських воїнів. Рухаємося далі в питанні F-16", – додав він.

Нагадаємо, що 18 серпня Данія та Нідерланди підтвердили отримання дозволу від США на передачу Україні F-16.

Сьогодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом Зеленським наголосив, що Нідерланди й Данія зобов'язуються поставити Україні винищувачі F-16 після виконання умов для такої передачі.

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