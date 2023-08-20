Андрющенко: Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя

Не схоже на те, що окупанти недооцінюють ситуацію, вважає радник мера.

Російські окупанти зараз риють окопи впритул до Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.

Крім того, ще в березні росіяни почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка.

За його словами, лінія оборони Нікольського (розташоване за 30 км від Розівки — ред.) — це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки.

Крім того, окупанти збудували лінію оборони вздовж Азовського моря, повідомив Андрющенко.

«Ходять байки, що там висаджували великий десант під час Другої світової війни», — додав радник мера.

За його словами, подекуди росіяни риють окопи аби як.

«Однак, коли укріплення вже розташовані впритул до Маріуполя, це не схоже на те, що окупанти недооцінюють ситуацію», - сказав він.

Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.