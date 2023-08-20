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Андрющенко: Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя

Не схоже на те, що окупанти недооцінюють ситуацію, вважає радник мера.

Андрющенко: Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя
Фото: Telegram/Андрющенко Time

Російські окупанти зараз риють окопи впритул до Маріуполя Донецької області.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.

Крім того, ще в березні росіяни почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка.

За його словами, лінія оборони Нікольського (розташоване за 30 км від Розівки — ред.) — це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки.

Крім того, окупанти збудували лінію оборони вздовж Азовського моря, повідомив Андрющенко.

«Ходять байки, що там висаджували великий десант під час Другої світової війни», — додав радник мера.

За його словами, подекуди росіяни риють окопи аби як.

«Однак, коли укріплення вже розташовані впритул до Маріуполя, це не схоже на те, що окупанти недооцінюють ситуацію», - сказав він.

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Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.

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