Андрющенко: Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя

Російські окупанти зараз риють окопи впритул до Маріуполя Донецької області.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Громадське радіо.
Крім того, ще в березні росіяни почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка.
За його словами, лінія оборони Нікольського (розташоване за 30 км від Розівки — ред.) — це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки.
Крім того, окупанти збудували лінію оборони вздовж Азовського моря, повідомив Андрющенко.
«Ходять байки, що там висаджували великий десант під час Другої світової війни», — додав радник мера.
За його словами, подекуди росіяни риють окопи аби як.
«Однак, коли укріплення вже розташовані впритул до Маріуполя, це не схоже на те, що окупанти недооцінюють ситуацію», - сказав він.
Нагадаємо, що Сили оборони України у понеділок, 14 серпня, вдарили по командному пункту росіян, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юрʼївка поблизу Маріуполя.