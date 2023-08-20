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На Волині збільшили кількість прикордонних нарядів та посилили розвідку

Посилену бойову службу.

На Волині збільшили кількість прикордонних нарядів та посилили розвідку

На Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України. 

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилено бойову службу та ведення розвідки.  

“Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил”, − зазначив Наєв.

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Нагадаємо, Литва облаштовує укріплення на закритому КПП з Білоруссю. Зараз у країні проводять аналіз природних перешкод та оцінюють її рельєф. 

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