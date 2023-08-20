На Волинському напрямку тривають заходи зі зміцнення охорони та оборони державного кордону України.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Зокрема, збільшено кількість прикордонних нарядів, організовано моніторинг ситуації по той бік державного кордону, посилено бойову службу та ведення розвідки.

“Державний кордон України щільно замінований і в поєднанні з природними перешкодами створює зони непрохідності для ворожих сил”, − зазначив Наєв.

Нагадаємо, Литва облаштовує укріплення на закритому КПП з Білоруссю. Зараз у країні проводять аналіз природних перешкод та оцінюють її рельєф.