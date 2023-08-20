Винищувач F-16 вже сідав на українські аеродроми, − Олещук

Винищувач F-16 вже був в Україні та сідав на наші аеродроми.

Про це командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив в ефірі телемарафону, повідомили у Держприкордонслужбі.

“Зараз ми займаємося підготовкою злітно-посадкових смуг. На момент придбання Україною F-16 ми вже зможемо їх розміщувати”, – зазначив Олещук.

Раніше Олещук повідомив, що на навчання до Британії та Швеції полетіли пілоти випуску 2016 та 2023 років.

Він додав, що кілька українських пілотів зможуть навчитися пілотуванню F-16 за 4 місяці.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські пілоти, інженери й техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16. До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців. Мінімальний термін на підготовку пілотів становить шість місяців, скільки мають навчатися інженери й техніки − невідомо.