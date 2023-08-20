Ювенальні прокурори повідомили про 503 дітей, яких вбила Росія

Станом на ранок 20 серпня за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули в Україні внаслідок російської агресії.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

1115 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

“Більше ніж 1618 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях”, − йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області − 485, Харківській − 299, Київській − 129, Херсонській − 121, Запорізькій − 99, Миколаївській − 97, Дніпропетровській − 95, Чернігівській – 71 та Луганській − 67.

Нагадаємо, 19 серпня внаслідок ворожого обстрілу центральної частини міста Чернігів загинула 6-річна дівчинка та ще 15 дітей віком від 1 до 14 років отримали поранення.