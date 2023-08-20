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У лікарнях після обстрілу РФ центру Чернігова залишається 41 людина, − Чаус

За медичною допомогою звернулося 148 осіб.

У лікарнях після обстрілу РФ центру Чернігова залишається 41 людина, − Чаус
Фото: МЗС України

Станом ранок неділі за медичною допомогою унаслідок по центру Чернігова звернулося 148 людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У лікарнях міста залишається 41 людина, 15 осіб прооперували.

За словами Чауса, зараз триває обстеження житлових будинків та установ, аби оцінити рівень шкоди.

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Наразі відомо, що пошкоджень зазнали понад 500 помешкань у приблизно 60 будинках.

Нагадаємо, у суботу 19 серпня росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Станом на вечір суботи було відомо про 7 загиблих та 144 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина, а серед поранених є 15 дітей та 15 поліцейських.

Російська армія завдала ракетного удару по драмтеатру, коли там проводився зліт виробників дронів та навчальних шкіл з аеророзвідки у рамках демо-дня "Люті пташки". У місті оголосили триденну жалобу.

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