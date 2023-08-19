Головне за день. Субота, 19 серпня

Ворожий удар по центру Чернігова, 26 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, Зеленські в Швеції. Яким запам’ятається 542-й день повномасштабної війни.

У суботу, 19 серпня, росіяни вдарили балістичною ракетою по Чернігову. Відомо про 7 загиблих та 144 постраждалих внаслідок удару по Драмтеатру в центрі міста. Серед загиблих – дитина.

"Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені…", – заявив президент Володимир Зеленський.

В.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако поінформував, що ворог вдарив ракетою в район Красної площі та прилеглих вулиць. В ДСНС уточнили, що внаслідок ворожої атаки відбулося руйнування даху Драмтеатру, спалахнула пожежа. Пошкоджені скління вікон пожежної частини. Відбулося загоряння у магазині, яке було ліквідоване.

Станом на 23:00 кількість поранених зросла на 15 осіб - до 144.

У Чернігові 19-21 серпня оголошено днями жалоби, повідомив в.о. міського голови Олександр Ломако.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулись 26 бойових зіткнень.

Упродовж доби Росія завдала п'ятьох ракетних та 44 авіаційних ударів, здійснила 17 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Натомість авіація Сил оборони завдала сімох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління і три засоби протиповітряної оборони окупантів.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 19 серпня – в нашій новині.

Україна і Швеція підписали декларацію про намір спільно виробляти і обслуговувати виробництво шведських бойових машин піхоти CV-90.

Про це на пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр Швеції Ульф Крістерссон.

За словами Президента України, наші бійці уже використовують БМП на полі бою.

"Дуже символічно, що в бригаді імені Корнієнка використовують зараз саме вашу техніку - шведські CV-90, бойові машини піхоти. Реально дуже сильні машини. І наші воїни дуже хвалять CV-90. Вдячні не лише за те, що за допомогою цих машин хлопці рухаються вперед, але й за те що, CV-90 допомагають рятувати життя", - сказав глава держави.

Також Зеленський повідомив, що українські бійці почали навчатися на артилерійських системах Archer. Також із Крістерссоном обговорили тему винищувачів Gripen.

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді перебувають із робочим візитом у Швеції. Вони вже зустрілися з королем Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією.

Зеленський висловив подяку Швеції за підтримку України в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність.

"Високо цінуємо потужну допомогу Швеції за всіма можливими напрямами. Це вагомий внесок у боротьбу українців за свободу та європейське майбутнє", – сказав Президент.

Подробиці зустрічі – в нашій новині.

Українські пілоти, інженери і техніки вже розпочали навчання на винищувачах F-16, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков "24 каналу".

До програми навчання включили вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців.

Докладніше – в новині.

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