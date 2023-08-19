У суботу 19 серпня росіяни обстріляли центр Чернігова. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, ворог вдарив ймовірно балістичною ракетою. Голова ОВА закликав жителів міста залишайтеся в укриттях.

"Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені…", – заявив президент Володимир Зеленський.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що через вибухову хвилю постраждали діти.

"Оперативний ЗСУ" опублікував відео, де видно момент влучання ракети в Чернігові.

Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку, зокрема для Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської та Житомирської областей.