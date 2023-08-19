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Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені

Інформація уточнюється.

Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені
Фото: Дмитро Лубінець у Telegram

У суботу 19 серпня росіяни обстріляли центр Чернігова. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. 

Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, ворог вдарив ймовірно балістичною ракетою. Голова ОВА закликав жителів міста залишайтеся в укриттях. 

"Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені…", – заявив президент Володимир Зеленський.

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що через вибухову хвилю постраждали діти. 

"Оперативний ЗСУ" опублікував відео, де видно момент влучання ракети в Чернігові.

 

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Нагадаємо, у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку, зокрема для Чернігівської, Полтавської, Сумської, Київської та Житомирської областей.

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