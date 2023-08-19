Росія завдала за добу по Україні п'ять ракетних і 44 авіаудари, - Генштаб

Упродовж доби Росія завдала п'ять ракетних та 44 авіаційні удари, здійснила 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони протягом завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління і три засоби протиповітряної оборони окупантів.

Протягом доби відбулись 26 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 серпня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Костянтинівка, Миропільське, Попівка Сумської області та Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області;

та росіяни завдали авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Костянтинівка, Миропільське, Попівка Сумської області та Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка Харківської області; на Куп’янському окупанти завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області;

окупанти завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Богданівка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Богданівка Донецької області; на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка Донецької області;

артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області;

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;

росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області; на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області;

противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області; на Херсонському від артилерійських обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Велетенське Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Нагадаємо, нині росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова. Відомо про семеро загиблих, травмовані 129 людей.

Також окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину, поранена жителька.