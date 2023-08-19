Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Переворот у Нігері – головний біль для Європи
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Віктора Балогу-молодшого затримали за підозрою в причетності до загибелі лікаря у дорожньому конфлікті, - журналіст
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
​Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Учора був скоєний замах на вбивство заступника голови Податкової служби Сокура, – Гетманцев
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова, є загиблі та поранені (оновлення)
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
Російського генерала Суровікіна відсторонили від військового керівництва та помістили під домашній арешт, - Politico
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія завдала за добу по Україні п'ять ракетних і 44 авіаудари, - Генштаб

На фронті відбулися 26 бойових зіткнень.

Росія завдала за добу по Україні п'ять ракетних і 44 авіаудари, - Генштаб
Фото: Дмитро Лубінець у Telegram

Упродовж доби Росія завдала п'ять ракетних та 44 авіаційні удари, здійснила 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони протягом завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по зенітно-ракетному комплексу. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили п'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, три пункти управління і три засоби протиповітряної оборони окупантів.

Протягом доби відбулись 26 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті станом на 18.00 19 серпня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційного удару в районі Костянтинівки Сумської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Блешня Чернігівської області; Костянтинівка, Миропільське, Попівка Сумської області та Вільча, Лошакове, Гатище, Охримівка  Харківської області;
  • на Куп’янському окупанти завдали авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кучерівка, Петропавлівка, Кислівка Харківської області;
  • на Лиманському ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;
  • на Бахмутському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах північніше Богданівки, північніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Кліщіївка, Біла Гора, Богданівка Донецької області;
  • на Авдіївському артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Карлівка Донецької області;
  • на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Катеринівка, Новомихайлівка Донецької області;
  • на Шахтарському росіяни здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного. Завдали авіаційного удару в районі Великої Новосілки. Артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області;
  • на Запорізькому противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботине Запорізької області. Від артилерійських обстрілів  противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоданилівка, Кам'янське Запорізької області;
  • на Херсонському від артилерійських обстрілів окупантів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Токарівка, Дудчани, Велетенське Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, нині росіяни вдарили ракетою по центру Чернігова. Відомо про семеро загиблих, травмовані 129 людей.

Також окупанти з важкої артилерії обстріляли Дніпропетровщину, поранена жителька.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies