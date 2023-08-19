Майже три десятки українців загинули на воді від початку тижня

26 людей загинули на воді від початку цього тижня.

Такі дані станом на суботу, 19 серпня, оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Серед загиблих - дві дитини.

Загалом від початку 2023 року втопилося понад пів тисячі осіб.

У ДСНС закликали не ігнорувати правилами безпеки на воді, адже це може коштувати життя.

Також у відомстві нагадали, що заборонено купатися у місцях, де велися бойові дії.

Нагадаємо, від початку липня на водоймах України загинула 121 людина, серед яких 14 – діти. Нещодавно лише на Чернігівщині за добу втопилися четверо осіб.