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Rheinmetall незабаром почне обслуговування танків в Україні

Керівник концерну підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

Rheinmetall незабаром почне обслуговування танків в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, пише "Європейська правда".

За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", – сказав він.

Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", – пояснив Паппергер. 

Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

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Раніше повідомлялось, що Rheinmetall не змінить своїх планів щодо будівництва в Україні танкового заводу через погрози Росії посилити бомбардування української території.

Rheinmetall співпрацює з компанією Укроборонпром, яка запропонувала велику кількість локацій для виробництва. Rheinmetall має намір заснувати з Укроборонпромом спільне підприємство, в якому матиме більший пакет акцій.

У планах Rheinmetall виробляти в Україні боєприпаси, бронетехніку та бойові танки типу Panther. Очікується, що з часом завод може випускати до 400 танків на рік. Також на заводі будуть ремонтувати броньовану техніку типу Fuchs.

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