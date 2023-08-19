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Головне за ніч та ранок. Субота, 19 серпня

Нічний наліт "шахедів", 36 бойових зіткнень, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів.

Головне за ніч та ранок. Субота, 19 серпня
Фото: Генштаб ЗСУ

Цієї ночі окупанти атакували Україну з північного напрямку ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Ворог випустив 17 ударних дронів з району Курська, 15 з них знищили сили ППО.

Протиповітряна оборона працювала у північних, центральних та західних областях.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Ворог завдав 3 ракетних та 41 авіаційного удару, здійснив 74 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 серпня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 18 серпня, армія ворога втратила вбитими близько 500 військових. З початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 257 010 окупантів.

Про інші втрати противника – в новині.

На півдні українські сили продовжують свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли у Запорізькій області, повідомляє у своєму звіті Міністерство оборони Великої Британії.

У розвідці також зазначили, що упродовж минулого тижня більша частина лінії фронту залишилась незмінною.

"Проте на півдні українські сили продовжували свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли, убезпечуючи село Урожайне в умовах жорсткого російського спротиву", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як зазначає розвідка, на півночі російські сили продовжували здійснювати атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів.

Докладніше – в новині.

Близько опівночі 19 серпня російські окупанти обстріляли село Загризове Ізюмського району. Із пораненнями були госпіталізовані жінка 44 років та 26-річний чоловік.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, також близько 1:00 ночі були обстріляні місто Вовчанськ та село Вільча Чугуївського району. У Вільчі пошкоджені 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівлі цивільного підприємства. У Вовчанську пошкоджений будинок. Попередньо - без постраждалих.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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