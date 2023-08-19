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Сили оборони на півдні знищили 10 човнів окупантів

На Херсонщині триває контрбатарейна боротьба.

Сили оборони на півдні знищили 10 човнів окупантів
начальник об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Сили оборони Півдня протягом минулої доби знищили 10 човнів, які використовували російські диверсійно-розвідувальні групи, а також 40 окупантів, великокаліберну гармату та 5 одиниць автотехніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Наша контрбатарейна боротьба доволі потужна. За минулу добу знищено аж 10 ворожих човнів. Це намагання (загарбників - ред.) маневрувати між островами. Вони (човни) майже всі цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. 40 окупантів пішли за курсом "руського воєнного корабля", одна великокаліберна гармата та 5 одиниць автотехніки», - сказала Гуменюк.

За її словами, поки що помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони мають забезпечувати безпеку захисникам, які будуть маневрувати лівим берегом.

«Тому поки контрбатарейна боротьба, для того щоб вичистити всі запаси ось таких човнів маневрових, які ще можуть завдавати шкоди нашим підрозділам. Тому спочатку нищимо їх, а потім ідемо самі», - сказала речниця.

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Нагадаємо, що окупаційна адміністрація Скадовська Херсонської області готується тікати до Криму.

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