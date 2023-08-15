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Окупаційна влада Скадовська готує план втечі до Криму

Окупанти позбавляються доказів воєнних злочинів.

Окупаційна влада Скадовська готує план втечі до Криму
Фото: Центр нацспротиву

Окупаційна адміністрація Скадовська Херсонської області готується тікати до Криму.  

Про це повідомляє у Telegram рух "Жовта стрічка".  

"Окупаційна "влада" у Скадовську готує терміновий план побігу до Євпаторії! Вони вже створюють плани та маршрути, перевозять або знищують архіви, щоб спробувати уникнути доказів їх воєнних злочинів", – йдеться у повідомленні.

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Раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань говорив, що колаборанти планують перемістити окупаційний "уряд" з Арабатської Стрілки на Херсонщині в тимчасово окупований Крим.

 

 

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