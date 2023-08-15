Зеленський розповів про спілкування з бойовими бригадами на Запоріжжі та Донеччині

Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав бойові бригади у Запорізькій області, учора – на Донеччині. За його словами, спілкування з військовими, що мають бойовий досвід, допомагає глибше зрозуміти ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і в усіх реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід одної бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони", – зазначив він.

Президент розповів, що сьогодні він нагородив військових – солдатів, сержантів, офіцерів.

"Пишаюся кожним! І дякую, хлопці, за ваші шеврони… І я дякую кожному нашому воїну – усім, хто бʼється заради України, – усім волонтерам, які допомагають, і всім українцям та українкам, які відчувають, що вони на війні, а отже, допомагають обороні", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент відвідав 8 бригад, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Зеленський заслухав доповіді командирів про перебіг бойових дій.